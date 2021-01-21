Batman'da NF hastası 7 yaşındaki Mina tedavi olmak istiyor
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Batman'da NF hastası 7 yaşındaki Mina tedavi olmak istiyor

21.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:34
Batman'da NF hastası 7 yaşındaki Mina tedavi olmak istiyor

Batman'da nörofibromatozis (NF) hastası 7 yaşındaki Mina Türe, tedavi olup, sağlığına kavuşmak istiyor.

Batman'da nörofibromatozis (NF) hastası 7 yaşındaki Mina Türe, tedavi olup, sağlığına kavuşmak istiyor.

Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Türe, 2 yaşındayken tümörlerin sinir dokusunda oluşmasına neden olan genetik bir hastalığa (nörofibromatozis) yakalandı.

Sağ yanağında oluşan tümör gün geçtikçe büyüyen Türe, tedavisi için destek bekliyor.

Türe, yüzünün arkadaşlarınınki gibi olmasını istediğini belirterek, zaman zaman hastalığı nedeniyle üzülüp, ağladığını söyledi.

Baba Seyithan Türe de kızı için birçok hastaneye başvurduklarını belirterek, "Kızım gözetim altında tutuluyor ancak bir tedavisinin olmadığını biliyoruz. Amerika'da geçtiğimiz yıl üretilen bir ilaç bize umut oldu. Ancak ilacın maliyeti yüksek. İlacın maliyetini karşılayacak maddi durumumuz yok." dedi.

Türe, yetkililerden ve hayırseverlerden kızının sağlığına kavuşması için yardım beklediklerini aktararak, "Doktorlar ilacı kullandıktan sonra yüzdeki tümörün büyük oranda küçüleceğini, kalan kısmın da 2 operasyonla alınacağını söylediler." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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