Batman'da mülk sahibi ile kiracısı arasında silahlı kavga: 4 yaralı
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Batman'da mülk sahibi ile kiracısı arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Batman'da mülk sahibi ile kiracısı arasında silahlı kavga çıktı.

14.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:19
Batman'da mülk sahibi ile kiracısı arasında silahlı kavga: 4 yaralı

'da mülk sahibi ile kiracısı arasında silahlı çıktı. Olayda mülk sahibi ve kiracı ile birlikte 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, 'nde bulunan 2. Cadde'deki bir iş yeri sahibi ile kiracısı arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada kiracı ve mülk sahibi ile birlikte 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polisler, havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA
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