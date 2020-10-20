Batman'da köy okuluna ziyaret

Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin ve Kozluk Kaymakamı Eyüp Güngör'ün eşi Hümeyra Güngör köy okulunu ziyaret etti.

Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin ve Kozluk Kaymakamı Eyüp Güngör'ün eşi Hümeyra Güngör köy okulunu ziyaret etti.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Aşağı Tosunpınar Köyü İlkokulu'nu ziyaret eden Şahin ve Güngör, öğrencilerle sohbet etti.

İlçedeki eğitim durumuna ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak'tan bilgi alan Şahin ve Güngör, öğrencilere dezenfektan, maske ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar