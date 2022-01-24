Batman'da kar nedeniyle devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler
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Batman'da kar nedeniyle devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Batman'da kar nedeniyle devrilen tırın sürücüsü yaralandı
AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel

Batman'ın Gercüş ilçesinde kar nedeniyle kayan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

GERCÜŞ, BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde kar nedeniyle kayan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Gercüş'te sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 AV 958 plakalı tır karda kayması sonucu Yassıca köyü mevkisinde devrildi.

112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü buradaki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri

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