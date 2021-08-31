Batman'da imar çalışması tamamlanan mahallelerde hak sahibi 890 kişiye tapuları dağıtılmaya başlandı
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Batman'da imar çalışması tamamlanan mahallelerde hak sahibi 890 kişiye tapuları dağıtılmaya başlandı

Batman'da imar çalışması tamamlanan mahallelerde hak sahibi 890 kişiye tapuları dağıtılmaya başlandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da imar çalışması tamamlanan 2 mahallede hak sahibi 890 kişiye tapuları dağıtılmaya başlandı.

Batman'da imar çalışması tamamlanan 2 mahallede hak sahibi 890 kişiye tapuları dağıtılmaya başlandı.

Vali Hulusi Şahin, Tapu İl Müdürlüğünde düzenlenen tapu dağıtım töreninde, çok zahmetli bir sürecin sonuna gelindiğini ve 15 yılı aşkın süredir Körik ve Tilmerç mahallelerinin olduğu bölgede imar çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Daha önce de bu bölgede imar çalışmaları yapılmak istendiğini ancak başarılı olunamadığını belirten Şahin, son derece adil, eşitlikçi bir yaklaşımla vatandaşların büyük oranda memnuniyetini sağlayarak imar faaliyetini tamamladıklarını bildirdi.

İmar çalışması neticesinde 1040 hektarlık bir alanda kısmen revizyon, kısmen de yeni imar uyguladıklarını ifade eden Şahin, bugün 588 hektarlık yeni imar alanının tapularını dağıtacaklarını kaydetti.

"890 adet tapu, hazır ve vatandaşlarımızı, tapu sahiplerini bekliyor." diyen Şahin, mutlu bir gün yaşadıklarını vurguladı.

Güney ve batı imarlarının da devam ettiğini bildiren Şahin, "Orada da 1100 hektarlık çok büyük bir alanda ve onun üzerinde mahalleyi ilgilendiren imar çalışmamız devam ediyor. Yakın zamanda çalışmalar tamamlanacak ve tapular dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

Tapu alan vatandaşlardan Mehmet İkbal Onat, uzun yıllardır imar sorununa çözüm beklediklerini ve Vali Şahin sayesinde sorunun çözülerek tapularına kavuştuklarını söyledi.

Mehmet Şakir Özden de tapularını aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, Vali Şahin'e teşekkür etti.

Törende, Vali Şahin, İl Tapu Müdürü Aziz Şimşek'ten sembolik olarak belediyeye ait bir alanın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan da Hazinenin arazilerine ait tapuları aldı.

Batman'da imar çalışması tamamlanan mahallelerde hak sahibi 890 kişiye tapuları dağıtılmaya başlandı
Batman'da imar çalışması tamamlanan mahallelerde hak sahibi 890 kişiye tapuları dağıtılmaya başlandı
Batman'da imar çalışması tamamlanan mahallelerde hak sahibi 890 kişiye tapuları dağıtılmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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