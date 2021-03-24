Batman'da fırtına; minare yıkıldı (2)

ELEKTRİK DİREĞİ DEVRİLDİ, TIR ŞOFÖRÜ SON ANDA KURTULDU

Batman'da, saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtınada elektrik direği, gece yola devrildi. Seyir halindeki TIR'ın sürücüsü ise yoldan geçerken, direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yüksek gerilim hattını taşıyan direğin devrilmesinin ardından Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Bölge Müdürlüğü ekipleri, çevre yoluna gelip, inceleme yaptı. Ekipler, hırsızların çapraz demir desteklerini çalması nedeniyle direğin desteksiz kaldığını ve bu nedenle devrildiğini söyledi. Diğerin kaldırılmasının ardından bir süre kapalı kalan yol, trafiğe yeniden açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı