Batman'da dehşete düşüren cinayet: 50 yaşındaki adamı öldürüp, halıya sarıp araziye atmışlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman'da dehşete düşüren cinayet: 50 yaşındaki adamı öldürüp, halıya sarıp araziye atmışlar

İhlas Haber Ajansı / Serhan Öner - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da dehşete düşüren cinayet: 50 yaşındaki adamı öldürüp, halıya sarıp araziye atmışlar Batman'ın Gercüş ilçesinde 50 yaşındaki Faysal Aslan'ın cansız bedeni, Kırkat Göleti civarında halıya sarılı vaziyette bulundu.

Batman'da dehşete düşüren cinayet: 50 yaşındaki adamı öldürüp, halıya sarıp araziye atmışlar

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde 50 yaşındaki Faysal Aslan'ın cansız bedeni, Kırkat Göleti civarında halıya sarılı vaziyette bulundu.

Edinen bilgilere göre olay, dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Aslan'dan haber alamayan yakınları jandarmaya başvurdu. Bugün ihbar üzerine harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Gercüş ilçesinde bir eve baskın yaparak incelemelerde bulundu. Evdekilerin itirafı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri ilçeye yakın Gercüş Kırkat Göleti yakınlarındaki tarlada inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Aslan'ın cansız bedeni halıya sarılı halde bulundu. Talihsiz adamın cansız bedeni, otopsi işlemi için Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yarılan araştırma ve inceleme sorucunda cinayet olayı ile ilgili Aslan'ın bacanağı da dahil 6 kişi gözaltına alındı.

Aslan'ın kafasında darp izlerinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Batman'da dehşete düşüren cinayet: 50 yaşındaki adamı öldürüp, halıya sarıp araziye atmışlar
Batman'da dehşete düşüren cinayet: 50 yaşındaki adamı öldürüp, halıya sarıp araziye atmışlar
Batman'da dehşete düşüren cinayet: 50 yaşındaki adamı öldürüp, halıya sarıp araziye atmışlar
Batman'da dehşete düşüren cinayet: 50 yaşındaki adamı öldürüp, halıya sarıp araziye atmışlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhan Öner

Beraber alkol aldıkları kişiyi öldüren nişanlı çiftten tuhaf savunma: Kucağıma yattı
Beraber alkol aldıkları kişiyi öldüren nişanlı çiftten tuhaf savunma: Kucağıma yattı
Cinayet işleyen nişanlı çiftten 'sarkıntılık yaptı' savunması
Cinayet işleyen nişanlı çiftten 'sarkıntılık yaptı' savunması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Murat Kurum Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Engin Akyürek Necati Şaşmaz Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Adem Büyük Fatih Terim Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batman'da dehşete düşüren cinayet: 50 yaşındaki adamı öldürüp, halıya sarıp araziye atmışlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 16:08:48. #1.15#

title