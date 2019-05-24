Batman'da DBP İl Başkanı ile birlikte 3 kişi tutuklandı

Kaynak: DHA

BATMAN'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı Şükrü Tapkan'ın da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Mayıs günü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda DBP İl Eş Başkanı Şükrü Tapkan ve HDP İl eski Eş Başkanı Abdulbari Karaağaç'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden Tapkan, Karaağaç ve Şirin Çelik, 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.- Batman