Batman'da cuma namazı sonrası vatandaşlar aşılandı
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Batman'da cuma namazı sonrası vatandaşlar aşılandı

Batman'da cuma namazı sonrası vatandaşlar aşılandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri cuma namazı sonrası 7 camide vatandaşlara Kovid-19 aşısı yaptı.

Batman İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri cuma namazı sonrası 7 camide vatandaşlara Kovid-19 aşısı yaptı.

Batman Ulu Cami, Bahçelievler, Çamlıtepe, Hüsnü Genç, Selahaddin Eyyübi, Yıldız ve Korkut Özal Camilerinde sağlık ekipleri cuma namazından çıkan vatandaşlara Kovid-19 aşısı uyguladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, kentin dört bir yanında aşılama çalışması sürdürdüklerini belirterek, salgının sona ermesi için her yerde aşılama çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Vatandaşlardan Basri Can da herkesi aşı olmaya davet ederek, sağlık ekiplerine çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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