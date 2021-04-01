Batman'da bir okulun bahçesine fıstık fidanı dikildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman'da bir okulun bahçesine fıstık fidanı dikildi

Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
Batman'da bir okulun bahçesine fıstık fidanı dikildi

Batman Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında bir okulun bahçesine fıstık fidanları dikildi.

Batman Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında bir okulun bahçesine fıstık fidanları dikildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve öğrenciler, Batman Fen Lisesi bahçesine fidan dikti.

Kurtaran, okul bahçelerine fıstık fidelerini dikeceklerini belirterek, "Fen Lisesi bahçesine 100 kadar fideyi diktik. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de okullarımızın bahçelerinde müsait olan yerlere de diğer ağaçlarımızla birlikte fıstık fidanlarını da dikeceğiz." dedi.

Etkinliğe, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, Batman Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş, Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, Batman Fıstıkçılar Birliği Başkanı Hifzullah Aktaş ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Adrian Sezen Aksu Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Ali Koç Ozan Tufan Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Polis Memuru
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batman'da bir okulun bahçesine fıstık fidanı dikildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 10:18:42. #1.15#
title