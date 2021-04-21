Batman'da 23 Nisan öncesi binanın balkon ve pencerelerine oyuncak ayıcık asıldı

Batman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) binasına asılan ayıcıklar ilgi odağı oldu.

Batman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) binasına asılan ayıcıklar ilgi odağı oldu.

Batman Belediyesi, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla AFAD binasının balkon ve pencerelerine oyuncak ayıcık astı, "23 Nisan Kutlu Olsun" yazısı yazdı.

Özellikle çocukların dikkatini çeken rengarenk ayıcıklar, binanın çevresinden geçenlerin de yüzünü güldürdü. Kimi aileler çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çekerken kimileri ise telefonlarıyla binayı fotoğrafladı.

Oyuncak ayıcıkların 23 Nisan etkinliklerinin ardından kırsalda yaşayan çocuklara dağıtılacağı öğrenildi.

Çocuklardan Ali Yıldırım, sabah kalktığında ayıcıkları gördüğünü ve çok şaşırdığını söyledi.

Berat Kılıç ise çok güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, ayıcıkları görünce çok sevindiğini söyledi.

Kılıç, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak