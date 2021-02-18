Batman'da 120 kadına mesleki eğitim kursu verilecek

Batman Halk Eğitim Merkezi, Batman Belediyesi ve İŞKUR Müdürlüğünce imzalanan protokol kapsamında 120 kadına mesleki eğitim kursu verilecek.

İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz, yaptığı açıklamada, nitelikli eleman yetiştirme ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla hayata geçirilen mesleki eğitim kurslarının Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü ve Batman Belediyesi iş birliğiyle açıldığını söyledi.

8 meslekte 120 kadın girişimciye yönelik meslek edindirme programları için paydaş kurumlarla iş birliği protokolü imzaladıklarını aktaran Eviz, "Açılacak olan programlara vatandaşlarımız bugün itibarıyle başvuru yapılabilecekler. Küresel düzeyde yaşanan salgının olumsuzluklarına rağmen Batman olarak üretmeye, kalkınmaya ve büyümeye devam ediyoruz." dedi.

Halk Eğitim Müdürü Bilal Serik de, hayata geçecek olan projelerin Batman'a hayırlı olmasını diledi.

Batman Belediye Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Aslı Tan Konaç ise, 8 programda kadın katılımcılara yönelik çeşitli eğitimler verileceğini belirterek, müdürlük olarak yer tahsisi ile programlar için gerekli araç gereç ve malzemelerin temin edilmesini sağlayacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak