Batman Çayı'na düşen kişi kayboldu
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Batman Çayı'na düşen kişi kayboldu

Balık tutarken Batman Çayı'na düşen kişi kayboldu.

11.11.2019 19:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:44
Batman Çayı'na düşen kişi kayboldu

Balık tutarken Çayı'na düşen kişi kayboldu.

(19), arkadaşları ile birlikte Bıçakçı köyü yakınlarındaki Batman Çayı kıyısına balık tutmaya gitti.

Balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen Çelik, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çelik'in arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, su altı ve su üstü arama çalışması başlattı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara yarın sabah devam edilecek.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Batman Çayı'na düşen kişi kayboldu
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