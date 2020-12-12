Batman Belediyesinden, sokağa çıkma kısıtlamasında temizlik çalışması
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Batman Belediyesinden, sokağa çıkma kısıtlamasında temizlik çalışması

12.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:24
Batman Belediyesinden, sokağa çıkma kısıtlamasında temizlik çalışması

Batman Belediyesi ekiplerince, sokağa çıkma kısıtlamasında temizlik çalışması yapıldı.

Batman Belediyesi ekiplerince, sokağa çıkma kısıtlamasında temizlik çalışması yapıldı.

Batman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında Turgut Özal Bulvarı'nda temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizliğe bürünen cadde, sokak, park, otobüs durakları, çöp konteynerleri ve billboardları köpüklü su ile temizledi.

Belediye Temizlik İşleri Müdürü Cengiz Gümüş, sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezindeki cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Vatandaş ve esnafın yoğun bulunduğu Turgut Özal Bulvarı ve Gülistan Caddesi'nde genel bir temizlik ve dezenfektan çalışması yürüttüklerini aktaran Gümüş, "Bu çalışmamızda 75 personel, 12 araç ile cadde, sokak, park, otobüs durakları, çöp konteynerleri ve billbordları köpüklü su ve dezenfektan ile temizledik. Böylelikle vatandaşlarımız pazartesi günü daha temiz ve yaşanabilir bir Batman sabahında güne başlayacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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