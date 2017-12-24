Batman Belediyesinde 17 Kişi İhraç Edildi

Batman Belediyesinde görevli 17 kişi, kanun hükmünde kararname ile ihraç edildi.



OHAL uygulaması kapsamında çıkarılan iki yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı. 695 sayılı KHK kapsamında Batman Belediyesinde görevli 17 kişi ihraç edildi. İhraç edilen memur ve işçilerin, Medeni Onar, Şehmus Kalkan, Ahmet Bülent Tekik, Ahmet Özer, Ahmet Altuntaş, Mehmet Kardaş, Mehmet Nesim Turhan, Ahmet Demir, Dicle Anter, Gülseher Ege, Mehmet Akıl, Mustafa Atalay, Mazlum Yaman, Aydın Üneşi, Bülent Sonkur, Zeynep Taş ve Zeynep Özbey olduğu belirtildi. - BATMAN