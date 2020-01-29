Batman'a gönderilen 7 yeni ambulans hizmete alındı
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Batman'a gönderilen 7 yeni ambulans hizmete alındı

Yeni ambulansların görüntüleri Batman Valisi Hulusi Şahin'in alana gelişi Vali Şahin'in konuşması Şahin'in ambulansları incelemesi Batman İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu'nun konuşmasıBatman'a gönderilen 7 yeni ambulans hizmete alındı Sağlık Bakanlığınca Batman'a tahsis edilen 7...

29.01.2020 18:17 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:19
Batman'a gönderilen 7 yeni ambulans hizmete alındı

Yeni ambulansların görüntüleri

Valisi Hulusi Şahin'in alana gelişi

Vali Şahin'in konuşması

Şahin'in ambulansları incelemesi

Batman İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan 'nun konuşması

Batman'a gönderilen 7 yeni ambulans hizmete alındı

Sağlık Bakanlığınca Batman'a tahsis edilen 7 ambulans, düzenlenen törenle teslim edildi. İl Sağlık Müdürlüğündeki törende konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, sağlık hizmetlerindeki başarıya dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda Elazığ depreminde ilk görevlendirme yapıldıktan sonra en hızlı şekilde Elazığ'da olay yerine ulaşan ve orada çok büyük hizmetleri yerine getiren UMKE ekiplerini de kutluyorum."

İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, 7 ambulansın tahsis edildiğini belirterek, "Böylece ilimizde Acil Yardım Ambulans sayısı 41'e çıktı" dedi.

Törene İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Burhanettin Ceylan da katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Batman'a gönderilen 7 yeni ambulans hizmete alındı
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