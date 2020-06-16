Batma, kızarma ve yanma oluyorsa…
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Batma, kızarma ve yanma oluyorsa…

Koronavirüsten korunmak için alınacak önlemlerin başında, ellerin sık sık yıkanması ve dezenfekte edilmesi geliyor. Ancak yanlış dezenfekte uygulamaları deride kızarıklıktan egzamaya uzanan bir dizi rahatsızlığa da yol açabiliyor.

Batma, kızarma ve yanma oluyorsa…
16.06.2020 11:08 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:27

Acıbadem Ankara Hastanesi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahar Öznur, son zamanlarda dermatoloji (cildiye) kliniklerine bu tür şikayetlerle başvurunun arttığına değinerek "Bu şikayetleri önlemek için dezenfektanları doğru bir şekilde kullanmak, ev işleri sırasında eldiven kullanmak, sıvı sabun yerine kalıp sabun tercih etmek, eller yıkandıktan sonra mutlaka nemlendirici ürün sürmek önem taşıyor" önerilerinde bulunuyor.

Elleri uzun süre sabunla ovalayarak yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda dezenfektan ürünler kullanılıyor. "Ancak el hijyenini sağlamak için kullanılan dezenfektanların sık veya yanlış kullanımının deride tahriş, kızarıklık, kabuklanma ve yaralar ile sonuçlanan el egzamalarına yol açması kaçınılmaz oluyor" açıklamasında bulunan Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahar Öznur, sözlerine şöyle devam ediyor: "Son haftalarda dermatoloji kliniklerine gelenlerin büyük çoğunluğunu ellerde yanma, batma, kızarıklık ve kaşıntı şikâyeti ile başvuran hastalar oluşturuyor. Bu hastalarda genellikle sık su, sabun, çamaşır suyu, kozmetik ürünlerin ve alkol bazlı ürünlerin kullanımına bağlı alerjik maddelere hassasiyetin artması ve tahriş gelişiyor. Ayrıca elde gelişen egzama daha sonra yüz ve vücuda da yayılabiliyor. Çocuklarda da derinin çok ince ve hassas olmasına bağlı aynı şekilde elde tahriş ve kızarıklık görülüyor."

Solunum yolu hastalığı yapabilir

Temizlik için kullanılan malzemelerin farklı kimyasal maddeler içerdiğini, uzun süreli maruziyetin solunum sorunlarına yol açabileceğini belirten Dr. Bahar Öznur, özellikle astım, kronik bronşit gibi hastalıkları olan kişilerde nefes darlığı görülebildiğini söylüyor. Bu ürünlerin dikkatli kullanılması, mekanların sık sık havalandırılması, kimyasal maddelerin kesinlikle bir arada kullanılmaması uyarılarında bulunan Dr. Bahar Öznur, "Solunum yollarındaki rahatsızlıkların yanı sıra gözlerde yanma, batma ve kızarıklık da sık karşılaşılan tahriş bulguları arasında" diyor.

Sıvı sabun yerine kalıp sabun

Bir yandan koronavirüse karşı korunurken diğer yandan cilt sağlığımızı da tehlikeye atmamak için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor Dr. Bahar Öznur, ellerdeki tahrişin önlenmesi için önerilerini beş başlıkta topluyor:

1-Ev temizliği yaparken muhakkak eldiven kullanın.

2-Temizlik işlemi sırasında çok sıcak ya da soğuk olmayan, ılık su kullanın.

3-Dışarıdan gelen paketlerin, marketten aldığınız ürünlerin temizliği esnasında eğer çamaşır suyu ya da dezenfektan gibi tahriş edici ürünler kullanıyorsanız bu işlemi de eldivensiz yapmayın.

4-Ellerinizi yıkadığınız sabunun cildi tahriş etmeyen, nemlendirici içeriğe sahip olmasına dikkat edin. Sıvı sabun yerine kalıp sabun kullanarak egzama riskini azaltabilirsiniz. Gliserin ya da zeytinyağı içerikli sabuhları tercih edebilirsiniz.

5-Ellerinizi yıkadıktan sonra mutlaka nemlendirici bir krem kullanın. Vazelin, gliserin, lanolin gibi su tutucu içeriği yoğun kremler özellikle tercih edilebilir. Bu kremleri uyguladıktan sonra ellerin 10-15 dakika poşet veya eldivenle sarılması bu kremlerin emilimi arttıracağından derinin iyileşmesini hızlandırır.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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