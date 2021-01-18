Batı Karadeniz'te kar manzarası hayranlık uyandırıyor
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Batı Karadeniz'te kar manzarası hayranlık uyandırıyor

18.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:39

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Düzce'nin yüksek kesimleri, seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Düzce'nin yüksek kesimleri, seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.

Batı Karadeniz'deki sahil kentlerini birbirine bağlayan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu ile Akçakoca ilçe merkezinde kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.

Dik rampaların yanı sıra keskin virajları bulunan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Akçakoca kesiminde doğanın sunduğu eşsiz güzellik drone ile görüntülendi.

Yolun Kabalak, Şifalı Su ve Tepeköy mevkilerinde karla kaplanan ağaçlar kartpostallık görüntüler sundu.

Yaklaşık 34 kilometrelik yol boyunca uzanan beyaz örtünün güzelliği, güzergahı kullanan sürücüleri hayran bırakıyor.

Batı Karadeniz'te kar manzarası hayranlık uyandırıyor
Batı Karadeniz'te kar manzarası hayranlık uyandırıyor
Batı Karadeniz'te kar manzarası hayranlık uyandırıyor
Batı Karadeniz'te kar manzarası hayranlık uyandırıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Keleş

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