Batı Karadeniz'in güzelliğiyle cezbeden koyu: Gideros
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Batı Karadeniz'in güzelliğiyle cezbeden koyu: Gideros

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan, coğrafi özelliği nedeni ile geçmişte kaçakçıların ve korsanların saklanmak için kullandığı, Milli Mücadele döneminde ise cephanelerin saklandığı Gideros Koyu doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

15.08.2020 12:32 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:22

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan, coğrafi özelliği nedeni ile geçmişte kaçakçıların ve korsanların saklanmak için kullandığı, Milli Mücadele döneminde ise cephanelerin saklandığı Gideros Koyu doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki koy, birinci derece doğal, ikinci derece tarihi sit alanı olarak korunuyor.

Tarihin ilk coğrafyacısı Strabon tarafından Amazonlar tarafından keşfedildiği belirtilen koydaki yerleşimin tarihi ise 3 bin 500 yıla dayanıyor.

Geçmişte kaçakçılar ve korsanların, Milli Mücadele döneminde de cephanelerin saklandığı koy, yaban ördeklerinin yanı sıra kestane, meşe, kayın, şimşir ve çam ağaçlarının yeşil tonlarıyla göz kamaştırıyor.

Adını Cenevizliler'den alan koyda balık lokantası ve pansiyonlar bulunuyor.

Gideros Koyu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de doğası ve sakinliği ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Gideros Koyu'nda 17 yıldır rehberlik yapan Murat Yılmaz, AA muhabirine, koyun 3 bin 500 yıllık bir tarihinin olduğunu belirtti.

Koyu ilk olarak Amazon kadınlarının keşfettiğini anlatan Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Koyda Cenevizliler yaşamış. Osmanlı ile Bizans'ın savaş döneminde savaş gemilerinin kendini koruyabildiği bir liman olmuş. Gideros'ta boğazın birbirine uzantısı 200 metre civarında. Bu uzantı ileri açıklara doğru yaklaşık 45 dakika gittiğimizde Gideros Koyu bir anda kayboluyor. Gideros bir dağ olarak görünüyor. Savaş gemileri bu özelliği nedeniyle burada kendini koruyor."

Gideros'un dünyaca ünlü olduğunu ifade eden Yılmaz, "Burada tarihi eser kalıntıları da var. Herkesin tarihine ev sahipliği yapmış bir yer. Günümüzde yüzmek ve gezmek için güzel bir yer." dedi.

Ukraynalı Tatyana Solimakha ise Türkiye'de yaşadığını belirterek Gideros'u çok sevdiğini anlattı.

Gideros'un ilkbahar, yaz ve sonbaharda çok güzel olduğuna işaret eden Solimakha, "Buraya Almanya, Gürcistan gibi ülkelerden çok sayıda yabancı geliyor. Burada doğa çok güzel. Ben Ege tarafını çok seviyordum ama burayı görünce burayı da çok sevdim. Bence doğa her zaman güzel." diye konuştu.

Ali Ayçın da koyun doğal güzelliğiyle herkesin dikkatini çektiğini belirterek, "Benim küçüklüğümde de gemiler burada olumsuz hava şartlarından saklanırlardı. Çok sakin bir yer herkesi davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Batı Karadeniz'in güzelliğiyle cezbeden koyu: Gideros

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi 3. Sayfa
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı 3. Sayfa
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem 3. Sayfa
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler Güncel
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti Spor
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı Magazin
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik yasaklandı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik yasaklandı
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Salgın nedeniyle stadyumda 3 hafta yaşayan ve 9 bin 500 TL'lik soygun yapan evsiz yakalandı
Salgın nedeniyle stadyumda 3 hafta yaşayan ve 9 bin 500 TL'lik soygun yapan evsiz yakalandı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Bakan'ın 'Bizi de rahatsız etti' dediği Galata Kulesi'ndeki skandaldan yeni görüntüler geldi
Bakan'ın "Bizi de rahatsız etti" dediği Galata Kulesi'ndeki skandaldan yeni görüntüler geldi
Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş
Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu
Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye 'tansiyonun düşürülmesi' çağrısı
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! Kovalamaca anı kameraya yansıdı
Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! Kovalamaca anı kameraya yansıdı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Fenerbahçe Erol Bulut'un istediği Enner Valencia'yı gündemine aldı
Fenerbahçe Erol Bulut'un istediği Enner Valencia'yı gündemine aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Aylin Nazlıaka Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Abdurrahman Dilipak
Magazin Ozan Güven Demet Akalın Orlando Bloom Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Genç Ağustos Barcelona
Şu an buradasınız: Batı Karadeniz'in güzelliğiyle cezbeden koyu: Gideros - Kastamonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 14:02:32. #1.15#
title