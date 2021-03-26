Batı Karadeniz bağlantı yolunun bir bölümündeki çökme nedeniyle trafiğe kapatılan yol kontrollü açıldı
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Batı Karadeniz bağlantı yolunun bir bölümündeki çökme nedeniyle trafiğe kapatılan yol kontrollü açıldı

Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Düzce istikametinde meydana gelen çökme nedeniyle trafiğe kapatılan yol ulaşıma kontrollü şekilde açıldı.

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Düzce istikametinde meydana gelen çökme nedeniyle trafiğe kapatılan yol ulaşıma kontrollü şekilde açıldı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz bağlantı yolunun Düzce istikameti Çiçekpınar köyü mevkisinde çökme meydana geldiği ve kara yolunda çalışma başlatıldığı bildirildi.

Çalışma sırasında yolun Düzce istikametinin trafiğe kapatıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılacak yol çalışması nedeniyle yol 1 saat trafiğe kapatılacak olup Düzce istikametine araç geçişine müsaade edilmeyecektir." değerlenirmesinde bulundu.

Çalışmaların tamamlandığı duyurulan Valiliğin yeni açıklamasında yolun kontrollü şekilde ulaşıma açıldığı belirtildi.

Çiçekpınar Köyü mevkisindeki çökmenin aşırı yağışların ve eriyen kar sularının zemini yumuşatmasına bağlı olarak meydana geldiği öğrenildi.

Batı Karadeniz bağlantı yolunun bir bölümündeki çökme nedeniyle trafiğe kapatılan yol kontrollü açıldı
Batı Karadeniz bağlantı yolunun bir bölümündeki çökme nedeniyle trafiğe kapatılan yol kontrollü açıldı
Batı Karadeniz bağlantı yolunun bir bölümündeki çökme nedeniyle trafiğe kapatılan yol kontrollü açıldı
Batı Karadeniz bağlantı yolunun bir bölümündeki çökme nedeniyle trafiğe kapatılan yol kontrollü açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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