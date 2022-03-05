Batı'dan istediği desteği alamayan Ukrayna lideri Zelenski esip gürledi: Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken NATO, Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise konuyla ilgili açıklama yaparak Batı'ya çok sert çıktı.

"HEPSİ SİZİN YÜZÜNÜZDEN ÖLECEK"

NATO'ya ateş püsküren Zelenski, "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" ifadelerini kullandı.

"İTTİFAKIN BUGÜN YAPABİLECEĞİ TEK ŞEY 50 TON YAKIT TEDARİK ETMEK"

Batı'nın yaptıklarını yetersiz bulan Zelenski, "İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna'ya 50 ton dizel akaryakıt yakıt tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu'nu yakalım ki daha iyi yansın diye" şeklinde konuştu.

NATO HAVA SAHASINI KAPATMAYA YANAŞMIYOR

Ukrayna'nın NATO'dan istediği uçakların gönderilip gönderilmediği ve NATO üslerinin Ukrayna'ya açılıp açılmayacağı sorulan Stoltenberg, şu karşılığı vermişti:

"NATO müttefikleri en sert yaptırımları devreye soktu. Tüm dünyadan destek mobilize ediyoruz. Herkes bu savaşı kınasın ve bu savaş bir an önce bitsin diye. Bu savaşın büyümesini engellemek zorundayız. Çünkü bu daha yıkıcı olur. Bu yüzden Ukrayna'ya ne sahada ne havada girmeyeceğimizi söyledik. Hava sahasını uygulamanın tek yolu jetlerin gönderilmesi ve Rus uçakların vurulması gerekir. Eğer uçaklarını vurursak o zaman teşekküllü bir Avrupa savaşına neden oluruz ve çok sayıda insan acı çeker. Bu nedenle bu acı kararı veriyoruz. NATO güçlerini direk müdahil etmeyeceğiz. Yaptırımlarla devam edeceğiz, destek sağlayacağız."