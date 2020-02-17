Batı Avrupa fırtınalı bir haftayı geride bıraktı

17.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:20

Batı Avrupa ülkeleri arka arkaya iki ayrı fırtınayla korkulu günler yaşadı. Önce Ciara fırtınasıyla haftaya başlayan Batı Avrupa ülkeleri bu hafta sonunu ise Dennis fırtınasıyla geçirdi. Fırtınalar nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edilirken büyük maddi hasar oluştu.



Başta Belçika, Fransa, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde yoğun olarak etkili olan fırtınalar yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Ciara fırtınasıyla 6 kişinin hayatını kaybettiği Avrupa'da Dennis fırtınasında ise can kaybı yaşanmadı. Yer yer 100 ila 110 km hızla esen rüzgar nedeniyle Belçika'da çok sayıda ağaç ya kökünden söküldü ya da kırılarak araçların üzerine düştü. Bu tür olaylar nedeniyle ülkede çok sayıda itfaiye ekibi eş zamanlı olarak seferber edildi. Bin 400 olay yeri müdahalesi kaydedilen Belçika'da alarm seviyesi "sarı" olarak belirlendi.



Belçika'da sıcaklık rekoru



Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM) tarafından verilen bilgilere göre, güneyden gelen sıcak havanın da etkisiyle Belçika'da Şubat ayında ani yükselen sıcaklık rekoru kırıldı. Sabah saatlerin 5 derece olan hava sıcaklığı öğle saatlerinde 16.5 derece olarak kaydedildi.



Fransa'nın Kuzey sahilleri ile İngiltere'de çok güçlü olarak yaşanan fırtınalar nedeniyle sahil şeritlerine ve parklara girişler yasaklandı. Dalgaların yer yer 5-7 metreye ulaştığı sahil şehirlerinde su baskınları ve dere taşkınları yaşandı. Avrupa'da son hafta yaşanan fırtınalar nedeniyle havayolu trafiği de olumsuz etkilendi. İngiltere, Almanya, Belçika ve Fransa başta olmak üzere yüzlerce uçuş iptal edildi. Demiryollarında oluşan hasarlar nedeniyle tren seferlerinin de aksadığı Avrupa'da sorunlu noktalara hafta sonu geçici müdahaleler yapıldığı, hafta başı itibariyle de onarım çalışmalarının yapılmaya başlanacağı açıklandı.



Fırtınaların şiddetli dönemlerinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle herhangi bir okul tatili kararı almadı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA