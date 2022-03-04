BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ BAŞKANI ÇAVUŞOĞLU: UKRAYNA'YA İHRACATTA SIKINTI HAD SAFHADA

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna savaşının ihracatçıları olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Ukrayna'ya ihracatta sıkıntı zaten had safhada" dedi.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Burdur'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında Batı Akdeniz'in 2022 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Toplantıya BAİB yönetim kurulu üyeleri, Bucak Belediye Başkanı ve Burdur Belediyeler Birliği Başkanı Emrullah Ünal da katıldı. 2021 yılını başarılı geçirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Bölgemizde 2021 yılını 2 milyar 500 milyon dolarlık ihracat rakamıyla geçirdik. 2022 yılı çok zorlu başlamasına rağmen 1 Ocak-28 Şubat tarhileri arasında toplam 418 milyon dolara yakın ihracatımız gerçekleşti. Bunun yaklaşık 217 milyon dolarlık kısmını Şubat ayında gerçekleştirdik. Geçen yılın ocak ve şubat ayında yaptığımız rakamın yaklaşık yüzde 7 üzerinde. Aynı zamanda 2022 yılı şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 16'ya yakın artış gerçekleştirdik. Bu da yaklaşık 217 milyon dolarlık bir ihracat demek" diye konuştu.

İLK SIRADA RUSYA

İhracat yapılan ülkelerden bahseden Çavuşoğlu, "Bu dönemde bölgemizde ülkeler çok öne çıktığı için ilk sırada Rusya, ikinci sırada Çin, üçüncü sırada Almanya ve dördüncü sırada Ukrayna oluşturmakta. Ürün bazında baktığınızda da ilk sırada yaş meyve sebze, ardından maden ve metaller üçüncü sırada ağaç mamulleri ve orman ürünleri ve dördüncü sırada da kimyevi maddeler olarak sıralanmakta. İhracatımızın yaklaşık yüzde 50'lik civarını yaş meyve sebze ile maden ve metaller oluşturuyor. Bunun geri kalanınında toplam 26 sektörümüz devam ediyor" dedi.

BİRİNCİ SIRADA MADEN VE METALLER

Burdur'un 2021 yılında yaklaşık 254 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğinden bahseden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bir önceki yıla göre yüzde 35'lik bir artış sağlandı. Bu yıl 1 Ocak-28 Şubat dönemine baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 37 milyon dolardan 40 milyona çıkan yüzde 7'lik bir artış söz konusu. Şubat 2022'de ise bir önceki döneme göre yüzde 8'lik artış gerçekleştirmiş bulunmakta. 2021 yılında Burdur olarak 199 firmamızla 91 ülkeye ihracat yapmış olduk. 2020 yılında ise 180 ihracatçıyla gerçekleştirmiştik. Firmamız ne kadar artarsa, o kadar ihracatımızın artacağına inanıyoruz. Gelecek dönemde de tüm gayretimiz hem ihracatçı firma sayısını artırmak. Burdur özelinde birinci sırada maden ve metaller geliyor. 2021 yılındaki 254 milyon dolarlık ihracatın yaklaşık 142 milyon dolarını maden ve metaller gerçekleştirdi. Ülkeler sıralamasında da ilk sırada Çin bulunuyor. Bu döneme baktığımızda da maden ve metaller ilk sırada, ikinci sırada da çimento cam ve toprak ürünleri olarak geliyor. 1 Ocak-28 Şubat 2022 tarihi itibariyle baktığımızda da hemen hemen ihracatımızın yüzde 80'in üzerinde bir kısmını bu iki sektörün gerçekleştirdiğini görmekteyiz. İlk sırada yine Çin, ikinci sırada İsrail geliyor."

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası yaşanan gelişmeleri şu sözlerle değerlendirdi:

"Rusya ve Ukrayna meyve ve sebzede özellikle ilk sıralarda geliyordu. Ülkemizden yaklaşık 3 milyar doların üzerinde yaş meyve sebze ihracatımız var. Bunun 1 milyar doların üzerinde ihracatı Rusya'ya gerçekleştiriyoruz. 220 milyon dolarlık ihracatımız da Ukrayna'ya var. Bölge olarak baktığımızda yaklaşık 220 milyon doların üzerinde Rusya'ya ihracatımız var. 65 milyon dolarda Ukrayna'ya ihracatımız var. Bu rakamlara bakınca bölgemiz açısından çok üzücü bir tablo çıkıyor karşımıza. Meyve sebze ihracatının neredeyse yüzde 50'ye yakını o bölgeye gerçekleşiyor. Maalesef çevremizdeki komşularımızda sıkıntı olunca, savaşın farklı bir boyutu ve gerçekten çok uzun soluklu bizi etkileyecek boyutu da maalesef bölgemizde yaşıyoruz."

Rusya, Ukrayna bölgesine yönelik ne yapılabilir, nasıl sonuç elde edileceği konusunda çalışma yaptıklarına değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Ukrayna'ya ihracatta sıkıntı zaten had safhada. Şöyle ki 21 Şubat itibariyle savaş başlamıştı. Bu arada ne olacağını çok bilmeyen ihracatçılar veya yolda olan ürünleri baz aldığımızda yaklaşık 4-5 günlük sürede Ukrayana'ya bölgemizden 1 milyon dolarlık ihracat yapıldı. 25 Şubat'dan bu yana sıfır ihracatla gidiyor. Rusya anlamında baktığımızda da bu süre zarfında yüzde 50'nin üzerinde bir kayıp yaşıyoruz. Uzun soluklu baktığımızda Rusya pek etkilenmeyecek ama Ukrayna maalesef devreden çıkıyor gibi. Özellikle Rusya'yla firma bazında, marketlerle olsun hepimiz çok ciddi görüşmeler yapıyoruz. Rusya olumlu bakıyor çünkü bu ürünlerede ihtiyacı var. Aylardır Rusya'ya bir çok ürünümüz yasaktı. Kota sorunu yaşadığımız ürünler var. Biz bu kotaların aşılması, yasakların kalkması için ciddi görüşmeler yapıyorduk. Bu görüşmelerde de sona gelmiştik. Bu ortam da vesile oldu. Şu anda bu yasaklar kalktı gibi gözüküyor. Yalnız resmi olarak herhangi bir bildirim yapılmadı. Ben bu görüşmeler neticesinde de yasaklarla ilgili resmi yazılarında geleceğini düşünüyorum."