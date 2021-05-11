Batı Akdeniz'de hava, bayramda açık ve güneşli
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Batı Akdeniz'de hava, bayramda açık ve güneşli

Batı Akdeniz'de hava, bayramda açık ve güneşli
Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ - Haberler | Güncel

BATI Akdeniz Bölgesi'nde, Ramazan Bayramı'nda havanın açık ve güneşli, bölgede ortalama sıcaklığın da 28 derece olmasının beklendiği belirtildi.

BATI Akdeniz Bölgesi'nde, Ramazan Bayramı'nda havanın açık ve güneşli, bölgede ortalama sıcaklığın da 28 derece olmasının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz Bölgesi'nde Ramazan Bayramı süresince havanın az bulutlu ve açık olmasının beklendiği, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği kaydedildi. Hava sıcaklıklarının Antalya'da 26-28, Muğla'da 25-28, Isparta ve Burdur'da ise 24-28 derece olmasının beklendiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

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