Bataklıkta mahsur kalan inek kurtarıldı

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde, bataklığa saplanan yaklaşık 600 kilo ağırlığındaki inek, belediye ekipleri tarafından iş makinesi ile kurtarıldı.

İlçenin Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan besici Halil Çetin'e ait inek, mahallleye yakın alanda hayvan dışkısının bulunduğu bataklığa saplandı. İneğin mahsur kaldığını gören Halil Çetin, belediyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, hareketsiz duran ineğin etrafını kepçeyle temizledi. Yaklaşık yarım saat yapılan çalışmanın ardından inek bulunduğu yerden iş makinesiyle kurtarılarak, sahibine teslim edildi.



Kaynak: DHA