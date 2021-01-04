Bataklıkta çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
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Bataklıkta çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

04.01.2021 21:12 | Son Güncelleme: 04.01.2021 21:17
Bataklıkta çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bataklık alanda çıkan sazlık yangını yerleşim yerlerine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bataklık alanda çıkan sazlık yangını yerleşim yerlerine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Saat 18.00 sıralarında Kartepe Acısu Mahallesi'nde bulunan bataklık alanda bulunan sazlıkların tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Bataklıkta çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
Bataklıkta çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
Bataklıkta çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
Bataklıkta çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
Bataklıkta çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
Bataklıkta çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
Bataklıkta çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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