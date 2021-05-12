Bataklığa saplanan inek, itfaiye tarafından kurtarıldı

- Bataklığa saplanan inek, itfaiye tarafından kurtarıldı Kahramanmaraş'ta girdiği bataklıktan kurtulamayan inek vinç yardımıyla çıkarıldı.

- Bataklığa saplanan inek, itfaiye tarafından kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta girdiği bataklıktan kurtulamayan inek vinç yardımıyla çıkarıldı.

Olay, Onikişubat İlçesi Kavlaklı Mahallesi'nde yaşandı. Mustafa Altun'a ait olduğu öğrenilen ineklerden biri, kırsal bölgede otlanırken bir anda bataklık alanına girerek mahsur kaldı. Sahibi tarafından kurtarılamayan inek için bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin vinç yarımıyla ineği bataklıktan kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY