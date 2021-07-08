Bataklığa gömülen inek için seferber oldular
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Bataklığa gömülen inek için seferber oldular

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, düştüğü bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince birleştirilen hortumlarla çekilerek kurtarıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, düştüğü bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince birleştirilen hortumlarla çekilerek kurtarıldı.

Olay, ilçe merkezindeki Erek Mahallesi'nde meydana geldi. Halis Tonbaş'a ait inek, otladığı sırada kum ocağının yanındaki bataklık alana girdi. İnek, kısa sürede bataklığa gömüldü. Tonbaş'ın ihbarıyla bölgeye Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, bataklıkta mahsur kalan ineğin çevresini elleriyle kazdı. Hortumları birleştirip, halata dönüştüren itfaiyeciler, ineğe bağladı. Bir ucu da kum ocağının kepçesine bağlanan hortumlarla inek kurtarıldı. 


Bataklığa gömülen inek için seferber oldular
Bataklığa gömülen inek için seferber oldular
Bataklığa gömülen inek için seferber oldular
Bataklığa gömülen inek için seferber oldular
Bataklığa gömülen inek için seferber oldular
Bataklığa gömülen inek için seferber oldular
Bataklığa gömülen inek için seferber oldular
Bataklığa gömülen inek için seferber oldular
Bataklığa gömülen inek için seferber oldular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur

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