Başyayla Belediyesi makine parkı güçlendi
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Başyayla Belediyesi makine parkı güçlendi

Başyayla Belediyesi makine parkı güçlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'ın Başyayla ilçe Belediyesi makine parkını yeni iş makineleriyle güçlendirdi.

Karaman'ın Başyayla ilçe Belediyesi makine parkını yeni iş makineleriyle güçlendirdi.

Belediye Başkanı Ahmet İpek, yaptığı yazılı açıklamada, bir adet ekskavatör, bir adet kazıcı-yükleyici, bir adet greyder ve bir adet lowbet aracının makine parkına kazandırıldığını belirtti.

Bu araçların törenle hizmete sunulduğunu ifade eden İpek, şunları kaydetti:

"Belediyemizde yıllardır eksikliğini hissedilen bu iş makineleriyle inşallah dahi iyi hizmet sunacağız. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Bundan sonra artık şimdiye kadar imkansızlıklardan dolayı zorlandığımız bazı hizmetleri daha kolay halkımızın hizmetine sunacağız . Ben Belediye Başkanı olarak bu iş makinelerin makine parkımıza katılmasında emeği geçen ve bizden desteğini hiç bir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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