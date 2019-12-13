Başyapıt tabloları kopyalamaya adanan bir ömür: Babil'in Kulesi'ni bir yılda çizdi
Avusturyalı ressam Brigitte Humpelstetter, hayatını başyapıt tabloları kopyalamaya adadı. Humpelstetter, 'en büyük favorim’ dediği ve sanat tarihçilerinin detaylarındaki sırrı çözmeye çalıştığı 16. yüzyıl tablosunun örneğini yapmak için bir yıl boyunca fırça sallıyor.
13.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:02
Avusturyalı ressam Brigitte Humpelstetter, hayatını başyapıt tabloları kopyalamaya adadı.
72 yaşındaki ressamın üzerinde çalıştığı son tablo Pieter Bruegel'in Babil Kulesi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com