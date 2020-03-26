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Yağmur Aşık, Başsavcı, 3. Sayfa

Başsavcılıktan Yağmur Aşık ve cezaevi firarisinin yakalanmasıyla ilgili açıklama

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, jandarma görevlisine çarparak yaralanmasına neden olan cezaevi firarisi ile eski Milli Futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık'ın yakalanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

26.03.2020 21:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:03
Başsavcılıktan Yağmur Aşık ve cezaevi firarisinin yakalanmasıyla ilgili açıklama

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, jandarma görevlisine çarparak yaralanmasına neden olan cezaevi firarisi ile eski Milli Futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık'ın yakalanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "25 Mart 2020 tarihinde saat 20.00 sıralarında Düzce İl Merkez Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahası içerisinde bulunan Gölormanı Köyü'nde icra edilen önleyici kolluk faaliyetleri sırasında şüphe üzerine kontrol edilmek istenen içerisinde bir kadın ve bir erkek şahsın bulunduğu 34 S 4443 plakalı araç "dur" ihtarına uymayarak olay yerinden kaçtı. Kaçtığı sırada şüpheler aracı kolluk görevlilerinin üzerine sürüp bir personele çarparak onu yaraladı. Bu olayın akabinde 34 S 4443 plakalı araç sürücüsünün Erdi S. isimli kişi olduğu tespit edilmiş ve kolluk kuvvetlerince tespit edilen ikamette şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığımızın kararıyla yapılan arama sonucunda Erdi S. ve Yağmur Aşık isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca ikametten 2 adet ruhsatsız tabanca ile toplam 89 adet tabanca fişeği ele geçirildi" denildi.

Kolluk kuvvetlerine fiziki ve sözlü saldırıda bulunmuş

Açıklamada ayrıca aramalar esnasında Yağmur Aşık'ın kolluk görevlilerine fiziki saldırı ve hakarette bulunulduğu belirtildi. Şüpheli cezaevi firarisi Erdi S. sevk edildiği Düzce sulh ceza mahkemesi tarafından silahla direnme suçundan tutuklanırken, Yağmur Aşık'ın ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldığı kaydedildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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