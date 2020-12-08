Başsavcılık'tan Ayhan Sefer Üstün'ün evine yapılan saldırıya ilişkin açıklama
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Başsavcılık'tan Ayhan Sefer Üstün'ün evine yapılan saldırıya ilişkin açıklama

08.12.2020 21:35 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:39
Başsavcılık'tan Ayhan Sefer Üstün'ün evine yapılan saldırıya ilişkin açıklama

SAKARYA (İHA) – Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan evine av tüfeğiyle yapılan saldırıyla ilgili bir kişinin olayda kullanılan av tüfeğiyle birlikte gözaltına alındığını açıkladı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan evine av tüfeğiyle yapılan saldırıyla ilgili bir kişinin olayda kullanılan av tüfeğiyle birlikte gözaltına alındığını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi'nde Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı gerçekleşti. S.A. isimli şüpheli, pompalı tüfek ile Üstün'ün evine birkaç el ateş etti. Saldırıda evin camlarının bir kısmı kırıldı. Ayhan Sefer Üstün ve ailesinin Ankara'da olması olası bir facianın önüne geçerken saldırgan S.A. ise olay sonrasında kendisini ihbar etti.

Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan S.A.'nın çeşitli suçlardan kaydı bulduğu öğrenilirken konuyla alakalı Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Sakarya ili, Adapazarı ilçesinde, 8 Aralık 2020 günü Ayhan Sefer Üstün'e ait boş eve, silahla ateş edildiği ihbarı üzerine, derhal soruşturma başlatılmıştır. Eylemi gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli S.A., olayda kullanılan av tüfeği ile birlikte gözaltına alınmıştır. Olay, bütün yönleriyle ve hassasiyetiyle değerlendirilmekte olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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