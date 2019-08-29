Başsavcı ve hükümlüler çevre temizliği yaptı

29.08.2019 13:27

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Kocaeli'nde denetimli serbestlik alan hükümlüler, Seka Park ve Gaziler Dağı'nda çevre temizliği yaptı. Yapılan "Bugünümüz Umut, Yarınımız Yeşil Olsun"protokol antlaşması ile Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik, Temiz Çevre Projesi" kapsamında haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılmasına karar verilen hükümlüler, Seka Park ve Gaziler Dağı'na giderek yeşil alanların korunmasına ve temiz kalmasına katkı sağladı.

BUGÜNE KADAR YAPILAN ÇALIŞMALAR

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan "Bugünümüz Umut, Yarınımız Yeşil Olsun" projesi kapsamında hükümlüler Kocaeli'nde önemli çalışmalara imza attı. 40 hükümlü projenin başladığı günden bu güne 10 bin 425 adet saksılama çalışması yaptı. Gündoğdu ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 700 ağaç ve İzmit Farabi Okul bahçesi çevre düzenlemesi kapsamında 600 adet ağaç dikimi hükümlüler tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca hükümlüler tarafından Kandıra'da 5 bin 530 ağaç dikilerek "Adalet Ormanı" oluşturuldu.

HÜKÜMLÜLERLE TEMİZLİK YAPTILAR

Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan ve 81 ilde eş zamanlı uygulanan "Denetimli Serbestlik, Temiz Çevre Projesi" ile Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan "Bugünümüz Umut, Yarınımız Yeşil Olsun" protokol kapsamında yapılan mıntıka çalışmasına Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, Denetimli Serbestlik Şube Müdürü Cenk Arslan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Cenan Turan, Park Bahçeler İdare Şube Müdürü Volkan Akbaş ve hükümlüler katıldı.

"AMAÇ HÜKÜMLÜLERİN SUÇ İŞLEMEMESİ"

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle "Bugünümüz Umut, Yarınımız Yeşil Olsun" projesini başlatmış ve kamuya yararlı hizmet yükümlülüğü bulunan hükümlülerimizi bu proje kapsamında yeşil alanlarda çalıştırıyoruz. Bugün Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında "Denetimli Serbestlik, Temiz Çevre Projesi" başladı. Bugün biz 40 hükümlümüz ile birlikte çevre temizliği yapıyoruz. Amacımız temiz çevre bilinci yaratmak ancak asli amacımız hükümlülerin suç işlememesidir" ifadesini kullandı.

Kaynak: Bültenler