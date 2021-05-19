Başsavcı Solmaz, Bozkır Belediye Başkanı Saygı'yı ziyaret etti

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bozkır Belediye Başkanı Saadetin Saygı'yı ziyaret etti.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bozkır Belediye Başkanı Saadetin Saygı'yı ziyaret etti.

Ziyaret dolayısıyla açıklamalarda bulunan Başkan Saygı, "Konya Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Ramazan Solmaz bey ziyaretleriyle bizleri onure etti. Sayın Başsavcımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyaret sonrasında Başkan Saygı, Başsavcı Solmaz'a Bozkır sancağı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin