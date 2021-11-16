Başrahip Tatul Anuşyan için 18 Kasım'da cenaze töreni düzenlenecek - Haberler
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Başrahip Tatul Anuşyan için 18 Kasım'da cenaze töreni düzenlenecek

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
Başrahip Tatul Anuşyan için 18 Kasım'da cenaze töreni düzenlenecek

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Ermeni Kilisesi din görevlilerinden Başrahip Tatul Anuşyan'ın cenazesi 18 Kasım'da defnedilecek.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Ermeni Kilisesi din görevlilerinden Başrahip Tatul Anuşyan'ın cenazesi 18 Kasım'da defnedilecek.

Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Kurul Başkanlığı görevini de yürüten merhum Başrahip Tatul Anuşyan'ın cenaze töreni,18 Kasım Perşembe saat 10.00'da Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde gerçekleştirilecek.

Törenin ardından Anuşyan'ın cenazesi, 13.30'da Şişli Ermeni Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedilecek.

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AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri

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