Başörtüsünü çıkartan Burcu Çetinkaya'dan Nurgül Yeşilçay'ın eleştirilerine cevap!

TV100 Kanalında Cengiz Semercioğlu'nun Sabah Sohbetleri programına konuk olan Burcu Çetinkaya gündeme bomba düşen açıklamalar yaptı. Geçtiğim aylarda radikal bir karar alarak başörtüsünü çıkartma kararı alan ve eşi Mehmet Fatih Bucak'tan boşanan Çetinkaya eleştirilerin odağına oturmuştu. Bütün bu eleştirilere ise tek tek cevap veren Çetinkaya bomba açıklamalar yaptı.

ELEŞTİRİLERİNE CEVAP VERDİ

Çetinkaya, kendisini yıllar önce eleştiren Nurgül Yeşilçay'la ilgili ilk kez konuştu.

Nurgül Yeşilçay, Burcu Çetinkaya için 4 yıl önce şu yorumu yapmıştı; Sen özel okullarda oku. Kadın rallici ol. Sonra türbana gir. Sonra Urfa'da bir aşiretle evlen. Bunu rahmetli Meral Okay bile dizi yapamazdı. Hayat..."

"BEN UTANDIM"

Eski eşi Mehmet Fatih Bucak ile Harran Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken tanıştığını söyleyen Çetinkaya Nurgül Yeşilçay'ın evlendiği zaman yaptığı paylaşım ile ilgili "Orada da kötü bir niyet ile yazdığını düşünmüyorum. Orada da ben genel bir şey yazdım ve son derece iyi niyet ile yazdım. İnsanlar Nurgül Yeşilçay'a öyle şeyler yazdılar ki beni savunmak adına hesapta ben utandım. Sonuçta bir yanlışı düzeltmeye çalışırken bir başka yanlış yapmak çok kötü bir şey. Ne kadar saygısız olduk böyle olmamalı savunmak." dedi.