Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı
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Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı

25.01.2021 11:50 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:29

Bir döneme damga vuran izdivaç programlarında şöhreti yakalayan Hanife Gürdal, sürpriz bir karara imza atarak başörtüsünü çıkarmıştı. Bu davranışıyla büyük tepki çeken fenomen gelin adayı, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı.

İzdivaç programlarının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Hanife Gürdal, bu programların yasaklanmasının ardından sürpriz bir karara imza atarak başörtüsünü çıkarmıştı.Bu kararıyla büyük tepki çeken Hanife, olayı farklı bir boyuta taşıyarak mini etekli pozunu paylaştı.

İşte Hanife Gürdal'ın o paylaşımı;

Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı

GEÇEN HAFTA HASTANELİK OLMUŞLARDI

Hanife Gürdal, geçtiğimiz günlerde eşi ve ailesiyle karın tadını çıkarmak için yayladaki evlerini giderken talihsiz bir kaza yaşamıştı. Gürdal'ın eşi, kara saplanan araçlarını kurtarmaya çalışırken parmağını, ayağı kayıp düşen Gürdal'ın annesi ise kolunu kırmıştı.

Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı
Haber Yorumları (17)
HACI: :))) :)))
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KUKARİ BADİ: Bu kız kapalı mapalı değildi zaten. Ajanslar böyle tipler yaratıyor televizyon programları için. Hala böyle haber olabildiğine göre başarmışlarda istedikleri şeyi.
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ÖNEMLİ: BU ŞAHSIN DİNE VERMİŞ OLDUĞU ZARARI BİR PAPAZ BİLE VEREMEZ. . .
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