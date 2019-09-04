Başörtüsünü çıkaran Hanife Gürdal "İyice soyundun" eleştirilerini tiye aldı

Başörtüsünü çıkaran Hanife Gürdal "İyice soyundun" eleştirilerini tiye aldı

Tesettürden çıkan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medyadan kendisine gelen "İyice soyundun" eleştirilerini tiye alan bir paylaşım yaptı.

04.09.2019 10:51
Başörtüsünü çıkaran Hanife Gürdal

Başörtüsünü çıkarmasıyla olay olan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, son paylaşımıyla dikkat çekti. Açıldığı için tepkilerin hedefi olan Gürdal, gelen eleştirileri umursamadığını gösteren bir paylaşıma imza attı.

İZDİVAÇ PROGRAMIYLA TANINMIŞTI

Önce ATV'de yayınlanan Esra Erol'da tanınan daha sonra programdan kovulduktan sonra Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına transfer olan gelin adayı Hanife Gürdal'ı tüm Türkiye tesettürlü olarak tanımıştı.

BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARMA KARARI ALDI

Yarışmada sergilediği tavırlardan dolayı dikkat çeken, programdan sonra da paylaşımları ve yaptıklarıyla gündemdeki yerini koruyan Hanife Gürdal, radikal bir kararla başörtüsünü çıkarma kararı almıştı.

"GİTTİKÇE AÇILIYORSUN"

Eski Instagram hesabını kapatarak yenisini açan gelin adayı, buradan açık fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Tesettürden çıkma kararıyla bir kesimin tepkisini çeken Gürdal, eleştiri yağmuruna tutulmuş, "Gittikçe açılıyorsun" yorumlarına maruz kalmıştı.

"BEN SADECE BAŞIMI AÇTIM" DEMİŞTİ

Açıldıktan hemen sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürdal "Ben sadece başımı açtım, kıyafetlerim usturuplu" demişti.

"HANİFE HANIM İYİCE SOYUNDUNUZ"

Hanife Gürdal, gelen tepkiler üzerine imalı bir paylaşım yaptı. Gürdal "Oooo Hanife hanım iyice soyundunuz" notuyla gelen eleştirileri tiye aldı.

Başörtüsünü çıkaran Hanife Gürdal
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YORUMLAR (65)

  • MİLLETİN BİLMEDİKLERİ VAR:
    Hanife gurdal bi projedir.dusunsenize gariban bi aile kizi ,hangi ara bukadar meshur oldu.neyle meshur oldu ve sonuc ne ..giydiklerine bakarsaniz babasi patron gibi..yada kimler giydirip piyasaya suruyor.amaclari ne.niye bu kadin .bi zamanlarda Fadime Şahinler vardi..
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  • LEGAL:
    Zamane kadınların büyük bir kısmı ALLAH için değil, Kendine yakıştırdığı için yani daha güzel olduğu için kapanıyor, o sebepledir ki Üstü kapatıp alt''ı şekil şekil giyiniliyor.
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  • IBO:
    ulan sizene, kim ne giyiniyosa giyinsin, ne kadar acik, ne kadar kapali. Baskalarin hayatiyla yorum yapmayi birakip, kendi hayatiniza bakin artik
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  • ADINIZI YAZIN:
    MD. Allah c. c. bu dünya için ahiretinden vaz geçenlerden bizi uzak tutsun. Allah''tan hidayet diliyorum kendisine,
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  • BIR VATANDAS:
    biak allahi kitabi ben uygunsuz birsey göremiyorum. uslubuyla giyinmis. karakteri ise beni ilgilendirmez. cünkü isim olmaz sizlerde böyle düsünerek yorumlar yazin. hemen ALLAHI KITABI araya sokmayin
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