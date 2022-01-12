Öğrenciye "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Metin Kazancı, ders esnasında başörtülü bir öğrenciye "Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?" diyerek tepki toplamıştı. Bu ifadelerin ardından büyük tepki çeken Kazancı'yla ilgili Ankara Üniversitesi'den açıklama geldi.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Konuya ilişkin Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler Birimi tarafından bugün yapılan açıklamada, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kazancı'nın görevine son verildi.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

"Üniversitemizde bir öğrencimizin giyim tercihinden dolayı yaşanan üzücü olay hakkında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde inceleme başlatılmış, inceleme sonucunda olaya neden olan İletişim Fakültesi emekli öğretim üyesinin üniversitemizde ders vermemesi kararı alınmıştır. Üniversitemizin hiçbir biriminde öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın giyim tercihleri ve düşüncesinin tartışma konusu yapılmasına izin verilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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