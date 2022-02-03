Basmane Hamamı'nın kapısı barınma sorunu yaşayan kadınlara da açılacak - Haberler
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Basmane Hamamı'nın kapısı barınma sorunu yaşayan kadınlara da açılacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Basmane Hamamı'nın kapısı barınma sorunu yaşayan kadınlara da açılacak

Tarihi Basmane Hamamı'nın kapılarını barınma sorunu yaşayan erkek yurttaşlara açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, verdiği hizmeti kadınları da ekleyerek büyüttü.

Tarihi Basmane Hamamı'nın kapılarını barınma sorunu yaşayan erkek yurttaşlara açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, verdiği hizmeti kadınları da ekleyerek büyüttü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki evsizlere barınma, beslenme ve sağlık desteği Başkan Tunç Soyer'in "kadın dostu kent" vizyonuyla büyüyor. Barınma sorunu yaşayan erkek vatandaşlara pazartesi ve perşembe günleri Tarihi Basmane Hamamı'nın kapılarını açan belediye, şimdi de aynı uygulamayı kadınlar için başlattı. Hamam, bundan böyle bir gün de evsiz kadınlara hizmet verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Müyesser Turfan Geçici Erkek Konukevi ve belirli otellerde evsizlere barınma, beslenme ve sağlık hizmeti vermeyi sürdürüyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Basmane, Yerel, Haber

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