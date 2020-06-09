Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek
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Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başları yapışık iki kardeş Derman ve Yiğit ile ilgili güzel haberi verdi. Erdoğan, ameliyatlarının gerçekleştirildiğini ve Çarşamba günü Türkiye'ye döneceklerini açıkladı.

09.06.2020 00:19 | Son Güncelleme: 09.06.2020 00:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin "Cumhurbaşkanı Özel" yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başları yapışık iki kardeş Derman ve Yiğit ile ilgili sevindiren haberi de veren Erdoğan, ameliyatlarının gerçekleştirildiğini ve Çarşamba günü Türkiye'ye döneceklerini duyurdu.

"ARKADAŞLARIMIZ RESİMLERİNİ ÇEKİP GÖNDERDİLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan başları yapışık olan kardeşlerle ilgili yaptığı açıklamasında,"Başları yapışık 2 yavru var. Türkiye'de kime gösterdiysek de bir cevap alamadık. Bu ameliyatı İngiltere'de Keşmir'li bir doktor yaptı. Arkadaşlarımız resimleri çektiler gönderdiler. Antalyalı 2 yavrumuzu biz İngiltere'ye gönderdik. Bizden de 2 doktor gönderdik" dedi.

"42 KİŞİLİK EKİPLE AMELİYAT GERÇEKLEŞTİ"

Başları yapışık kardeşlerin ameliyatının 42 kişilik bir ekiple gerçekleştiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizden giden doktorlar da ameliyata girdiler. Bu yavrularımız başarılı geçen ameliyattan sonra 15 gün 1 ay içinde inşallah Türkiye'ye dönmüş olacaklar. Biz o iyi niyetimizle o adımı attık. Ve orada da bir Türk armatör ve bir Keşmirli dediler ki "Bedeli neyse biz ödeyeceğiz." Onlarda bu işi üstlendiler. Ve bu yavruların ameliyatı gerçekleşmiş oldu. Türkiye bu. Yani bütün vatandaşlarına sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor. İki yavrunun ismini aldım şimdi Derman ve Yiğit. İnşallah Çarşamba günü geliyorlar." ifadelerini kullandı.

Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek

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