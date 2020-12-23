Baskın yiyen gençlerden "şalterli" kaçış
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Baskın yiyen gençlerden "şalterli" kaçış

23.12.2020 08:01 | Son Güncelleme: 23.12.2020 08:07

Esenyurtta korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bilardo salonuna baskın düzenleyen polis ekipleri, "şalterli kaçış" ile şok oldu.

Esenyurtta korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bilardo salonuna baskın düzenleyen polis ekipleri, "şalterli kaçış" ile şok oldu. Ekipleri karşılarında gören gençler önce ellerindeki ıstakaları bıraktı daha sonra elektrik şalterini indirip kaçmaya çalıştı. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen yasaklar ve yapılan onca uyarılara rağmen ısrarla yasakları uygulamak istemeyen vatandaşlar pes dedirtiyor. Esenyurt Yeşilkent mahallesinde daha önce defalarca mühürlenen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bilardo salonuna polis ekipleri yine baskın düzenledi. İş yerinin açık olduğu ihbarını alan polis ekipleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Ekipleri gördüklerine inanamadı. Yasak olmasına rağmen bilardo oynayıp, nargile içen gençler polis ekiplerini görünce elektrik şalterini indirerek, karanlıktan faydalanıp kaçmak istedi. Polis ekipleri ve gençler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Yakalanan gençlere sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefet ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet suçlarından para cezası yazıldı.

"Işıkları biz kapatmadık şalter attı"

Polis ekiplerinin girmesiyle ışıkların kapandığı iş yeri sahibinin savunması ise pes dedirtti. "Biz ışıkları kapatmadık, şalter attı. No stres, herkes sakin olsun" diyerek polis ekiplerine kendini savundu. Daha önce defalarca mühürlenen ve ısrarla yasağı delen iş yeri ve işletme sahibine, 1593 sayılı kanunun 282 maddesince ceza kesildi. Belediye ekipleri mekanı tekrar mühürleyerek kapattı. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. - İSTANBUL

Baskın yiyen gençlerden 'şalterli' kaçış
Baskın yiyen gençlerden 'şalterli' kaçış
Baskın yiyen gençlerden 'şalterli' kaçış
Baskın yiyen gençlerden 'şalterli' kaçış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

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