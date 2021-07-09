Baskın şarkı sözleri - Ceza Gazapizm şarkı sözleri! DJ Sivo feat. Ceza Gazapizm Baskın sözleri!

Rap dünyasının başarılı isimlerinden olan Ceza, Dj Silvo eşliğinde yaptığı parçayı piyasaya sürdü. Gazapizm'inde yer aldığı proje, Dj Sivo'nun yeni albümü olarak çıkış yaptı. Bu kapsamda "Baskın şarkı sözleri - Ceza Gazapizm şarkı sözleri! DJ Sivo feat. Ceza Gazapizm Baskın sözleri!" başlıkları araştırıldı. İşte, Ceza Gazapizm Baskın şarkı sözleri!

Baskın şarkı sözleri, DJ Sivo'nun yeni albümü sonrası araştırılan başlıklar arasında yer aldı. DJ Sivo, Ceza ve Gazapizm yapımıyla ortaya çıkan DJ Sivo feat. Ceza Gazapizm Baskın sözleri haberimizde. İşte, DJ Sivo feat. Ceza Gazapizm Baskın sözleri!

DJ SİVO FETA CEZA GAZAPİZM BASKIN ŞARKI SÖZLERİ

Nakarat:

Yarın yok kalmaz yarına

Vakit az pek yok zaman

Her şey bugün her şey yaşanan

Tıkanır hep en son kalan

Baskın var baskın basana

Sönecek elbet yanan

Kovala

Gelen var bak gelen

Ceza Verse:

Kimileri hergün değişir

egilir bükülür değişir

kaçınılmaz şey değişim

hareket çok hep ekşin

edep yok wack hep aymaz

bir çoguna gerek bypass

kantar adiyse tartmaz

kalemimden aktı atlas

hadi git ve dik adıma ehram

şafak sökene kadar hadi et dans

sıcaktan bunalıyor mürettebatı

haberi yok o köşkteki bir kaptan

bir kat daha boyamış onu gene ressam

bilhassa siyahı artan o ortam

hülasa gerekiyo biraz susmak

müdafaa etme beni sesi kes lan

kitaplarda bile yok adınız hatta

benim gibi size basmıyo matbaa

bak bi dakka bu en son hattat

hiç durmadan yazdı nonstop

bir kulp bulup kaçtı ahbap

dayanamaz alayı patlak alttan

ben hep biyodum bu malum ilan

sırtımda bir ton hancer yarası var

yine konuşuyo gene başteknisyen

üstüste gelir o dertler ruhen

üstüne geliyosa tektek vur sen

bekliyo hamleyi benden lümpen

kim deneyecek ise önden lütfen

çoğunun haberi yok kimdir wu tang

atıyorum aradabir @#$% yetmedi diyosan al @#$%

Nakarat:

Yarın yok kalmaz yarına

Vakit az pek yok zaman

Her şey bugün her şey yaşanan

Tıkanır hep en son kalan

Baskın var baskın basana

Sönecek elbet yanan

Kovala

Gelen var bak gelen

Kovala

Gelen var bak gelen

Gazapizm Verse:

Paçama dolaşan hayat

kafamı duvara dayar

aramış taramış sökülmüş ruhum bıkmadı zamanı sayan

yitirdim ahengi önünde herkesin oldu mu duyan?

bugün her şey bugün olcak dün gece hortladılar

ha rahat ol dalgana bak

arkadalar uçuyorlar ip yok kara kafalar.

oynuyoruz pinpong verse yazarak

sizde hiç iş yok aralara dal

rollere bak kaskatılar

ortada rap yok dedikodu var

izmirden bir konvoy gelmiş nasıl nasıllar?

Görünen yok kılavuza bak sivo pikapına hiza plağını tak

Yaslanamazlar bir duvara ah ama asta la vista Hani bize pay?

Ağzında salya köpürüyor vah bi de sürekli kendiyle dövüşüyor ***

Ne *** entel görüşü de var yine maalesef argo çölünüze vaha

Gerçek kime gerçek bunu kim yer senelerce hani şöhret vakit hiç yok gecikince panik herkes

Bu çocuklar hakkını verdiler orijinal her şey hani menşei

Öyle iş yok türkçe rap olsunmu yarına manşet bugün her şey

Nakarat:

Yarın yok kalmaz yarına

Vakit az pek yok zaman

Her şey bugün her şey yaşanan

Tıkanır hep en son kalan

Baskın var baskın basana

Sönecek elbet yanan

Kovala

Gelen var bak gelen

Kovala

Gelen var bak gelen