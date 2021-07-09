Baskın şarkı sözleri - Ceza Gazapizm şarkı sözleri! DJ Sivo feat. Ceza Gazapizm Baskın sözleri!
Rap dünyasının başarılı isimlerinden olan Ceza, Dj Silvo eşliğinde yaptığı parçayı piyasaya sürdü. Gazapizm'inde yer aldığı proje, Dj Sivo'nun yeni albümü olarak çıkış yaptı. Bu kapsamda "Baskın şarkı sözleri - Ceza Gazapizm şarkı sözleri! DJ Sivo feat. Ceza Gazapizm Baskın sözleri!" başlıkları araştırıldı. İşte, Ceza Gazapizm Baskın şarkı sözleri!
Baskın şarkı sözleri, DJ Sivo'nun yeni albümü sonrası araştırılan başlıklar arasında yer aldı. DJ Sivo, Ceza ve Gazapizm yapımıyla ortaya çıkan DJ Sivo feat. Ceza Gazapizm Baskın sözleri haberimizde. İşte, DJ Sivo feat. Ceza Gazapizm Baskın sözleri!
DJ SİVO FETA CEZA GAZAPİZM BASKIN ŞARKI SÖZLERİ
Nakarat:
Yarın yok kalmaz yarına
Vakit az pek yok zaman
Her şey bugün her şey yaşanan
Tıkanır hep en son kalan
Baskın var baskın basana
Sönecek elbet yanan
Kovala
Gelen var bak gelen
Ceza Verse:
Kimileri hergün değişir
egilir bükülür değişir
kaçınılmaz şey değişim
hareket çok hep ekşin
edep yok wack hep aymaz
bir çoguna gerek bypass
kantar adiyse tartmaz
kalemimden aktı atlas
hadi git ve dik adıma ehram
şafak sökene kadar hadi et dans
sıcaktan bunalıyor mürettebatı
haberi yok o köşkteki bir kaptan
bir kat daha boyamış onu gene ressam
bilhassa siyahı artan o ortam
hülasa gerekiyo biraz susmak
müdafaa etme beni sesi kes lan
kitaplarda bile yok adınız hatta
benim gibi size basmıyo matbaa
bak bi dakka bu en son hattat
hiç durmadan yazdı nonstop
bir kulp bulup kaçtı ahbap
dayanamaz alayı patlak alttan
ben hep biyodum bu malum ilan
sırtımda bir ton hancer yarası var
yine konuşuyo gene başteknisyen
üstüste gelir o dertler ruhen
üstüne geliyosa tektek vur sen
bekliyo hamleyi benden lümpen
kim deneyecek ise önden lütfen
çoğunun haberi yok kimdir wu tang
atıyorum aradabir @#$% yetmedi diyosan al @#$%
Nakarat:
Yarın yok kalmaz yarına
Vakit az pek yok zaman
Her şey bugün her şey yaşanan
Tıkanır hep en son kalan
Baskın var baskın basana
Sönecek elbet yanan
Kovala
Gelen var bak gelen
Kovala
Gelen var bak gelen
Gazapizm Verse:
Paçama dolaşan hayat
kafamı duvara dayar
aramış taramış sökülmüş ruhum bıkmadı zamanı sayan
yitirdim ahengi önünde herkesin oldu mu duyan?
bugün her şey bugün olcak dün gece hortladılar
ha rahat ol dalgana bak
arkadalar uçuyorlar ip yok kara kafalar.
oynuyoruz pinpong verse yazarak
sizde hiç iş yok aralara dal
rollere bak kaskatılar
ortada rap yok dedikodu var
izmirden bir konvoy gelmiş nasıl nasıllar?
Görünen yok kılavuza bak sivo pikapına hiza plağını tak
Yaslanamazlar bir duvara ah ama asta la vista Hani bize pay?
Ağzında salya köpürüyor vah bi de sürekli kendiyle dövüşüyor ***
Ne *** entel görüşü de var yine maalesef argo çölünüze vaha
Gerçek kime gerçek bunu kim yer senelerce hani şöhret vakit hiç yok gecikince panik herkes
Bu çocuklar hakkını verdiler orijinal her şey hani menşei
Öyle iş yok türkçe rap olsunmu yarına manşet bugün her şey
Nakarat:
Yarın yok kalmaz yarına
Vakit az pek yok zaman
Her şey bugün her şey yaşanan
Tıkanır hep en son kalan
Baskın var baskın basana
Sönecek elbet yanan
Kovala
Gelen var bak gelen
Kovala
Gelen var bak gelen