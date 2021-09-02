Baskil ilçesinde "Bilgiyle Yeşeren Benim Yörem" proje başlatıldı
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Baskil ilçesinde "Bilgiyle Yeşeren Benim Yörem" proje başlatıldı

Baskil ilçesinde 'Bilgiyle Yeşeren Benim Yörem' proje başlatıldı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel

Baskil ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından "Bilgiyle Yeşeren Benim Yörem" projesi başlatıldı.

Baskil ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından "Bilgiyle Yeşeren Benim Yörem" projesi başlatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen projenin tanıtımı toplantısında, sofralık ve kurutmalık kayısıda verim ve kalitenin artırılması için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Karahan, projenin bu yılın sonuna kadar süreceğini belirterek, bu kapsamda Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden görevlendirilen uzman eğitimciler tarafından çiftçilere eğitim verileceğini aktardı.

Programa, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Baskil Belediye Başkan Vekili Veyis Aslanmirza, Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz, Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Ziraat Yüksek Mühendisi Yusuf Bayındır, Ziraat Yüksek Mühendisi Yusuf Karakuş ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan

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