Baskil'de içme suyu kuyusu açıldı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde içme suyu için sondajla kuyu açıldı.

Baskil Belediyesi tarafından Canbeyler Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmada kuyudan su sağlandı.

Belediye Başkanı İhsan Akmurat, ilçede özellikle yaz aylarında içme suyu konusunda sıkıntılar yaşandığını belirterek, ara ara su kesintilerinin meydana geldiğini söyledi.

Yeni kuyu ile bu mağduriyeti ortadan kaldırmayı hedeflediklerini dile getiren Akmurat, yeni kuyunun ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA