Baskil'de 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı
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Baskil'de 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı

Baskil'de 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İhsan Akmurat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, ilçedeki okulları ziyaret ederek, öğrencilerle görüştü.

Yılmaz ve Akmurat, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, öğretmen ve öğrencilere başarılı bir yıl temennisinde bulundu.

Baskil'de 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı
Baskil'de 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan

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