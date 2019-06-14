Baskil'de 126 kurs açıldı, ortaya çıkan ürünler sergilendi

Elazığ'ın Baskil İlçesi'nde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan 126 kurs sonunda 2 bin 500 kursiyere belge verilirken, ortaya çıkan el işi ürünlerde sergilendi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl içinde değişik kurslarda eğitim gören kursiyerlerin yaptıklarıürünler Baskil Belediyesi konferans salonunda sergilendi. Şuana kadar 2 bin 500 kursiyerin belge aldığı ilçede, kursiyerlerin yaptığı bir birinden farklı el işi ürünler ve resimler başta olmak üzere bir çok ürün açılan sergiyle görücüye çıktı. Sergiye İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Rıza Ekmekyapar, İl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Atıcı, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Ergen, kursiyerler ve aileleri katıldı.

İlçede sene sonu sergisini icra ettiklerini ifade eden Kaymakam Oğuz Cem Murat, "İlçemizin uzak mezralarından birçok bayanlar burada bulunmaktadır. Bir yıl boyunca yapmış oldukları eserleri sergiliyorlar. Bizlerde bu eserleri görüp ziyaret ettik. Anadolu kadının ne kadar kabiliyetli olduğunu hep beraber görüyoruz. Bu ortamda şunu ifade etmeyi azru ediyorum. Bu yıl halk eğitim merkezimizde 2 bin 500 kursiyere eğitim verdik. İlçe nüfusunun 19 bin olduğunu varsayarsak 2 bin 500 kursiyerin yüksek bir oran olduğunu görüyoruz" dedi.

En önemli görevlerinin bölgedeki kişilere milli ve manevi duyguları önceleyerek iyi ve güzel şeyler öğretmek olduğunu belirten ilçe Halk Eğitim Müdürü Yusuf Ergen, "Yeni istihdam alanı oluşturacak meslekler ve el becerileri kazandıra bilmektir. Bizlerde kurum olarak elimizden geldiği kadar önce milli ve manevi değerlerimiz diyerek insanımıza faydalı olacak birçok kurs, etkinlik, faaliyet düzenleyerek faydalı olmaya çalışıyoruz.Geleceğimizi geçmişimiz ile sağlamlaştırmak için yürümeye çalışıyoruz. İlçede 55 mesleki, 10 bağımlılık ile mücadele, 45 okuma yazma, 10 sosyal olmak üzere toplamda 126 adet kurs açtık" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA