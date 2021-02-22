Basketbol uzatmalar dahil mi? Basketbol uzatmalar sayılır mı?
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Basketbol uzatmalar dahil mi? Basketbol uzatmalar sayılır mı?

22.02.2021 05:39 | Son Güncelleme: 22.02.2021 05:43
Basketbol uzatmalar dahil mi? Basketbol uzatmalar sayılır mı?

Basketbol uzatmalar dahil mi? Basketbol uzatmalar sayılır mı? Basketbol maçlarının uzatmalara gitmesinin ardından taraftarlar uzatmaları soruyor.

İddia oynayan, kupon yatıran basketbol severler, basketbol maçlarının uzatmalarını gitmelerinin ardından Basketbol uzatmalar dahil mi? Basketbol uzatmalar sayılır mı? sorularının yanıtını arıyor.

BASKETBOL UZATMALAR DAHİL Mİ? BASKETBOL UZATMALAR SAYILIR MI?

Uzmanlar, uzatmalara giden basketbol maçlarında devre ve periyotlara bakılarak sonuçlar değerlendirilmektedir. Buna göre,

1- Yeni dönemle basketbol maçlarında değişikliğe gidiliyor. Eski dönem maçlarda ise alt veya üst seçenekler kupon yapıldığında uzatma süresi oynadığında yapılan kupona oyunun sonucunu etkilemiyordu.

2- Yeni dönemler birlikte, maç sonu için oynanan taraf ve alt-üst oyunlarında uzatma süreleri de oynadığınız oyunun sonucuna dahil ediliyor.

3- Normal süresinde biten karşılaşmalarda ise uzatma sonucunda hangi takım maçı kazanmışsa o takım maçın galibi sayılmakta. Eski dönemde ise maç uzatmaya gitmişse eğer, maçın sonucu berabere bitti sayılmaktaydı.

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