Basketbol Oskarları ve spora hizmet ödülleri dağıtılıyor

17.10.2019 10:03

Basketbol Adamları Derneği Başkanı Avni Erboy, "Basketbolda Türkiye'yi kucaklayan ve ödül veren tek STK olan ve başarılı çalışmalarını basketbol alanında devam ettirenleri ve spor tarihimize damga vuranları onurlandırmak amacıyla bu yıl 14.sünü düzenlediğimiz Basketbol Oskarları ve Spora Hizmet Ödüllerini 21 Ekim Pazartesi günü Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanındaki Buz Sporları Salonunda saat 18.00 düzenleyeceğimiz törenle sahiplerine vereceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in de katıulacağı törene spora gönül verenleri bekliyoruz" dedi.

14. Basketbol Oskarlarını kazananlar şöyle:

OnurÖdülü: Tunç Soyer

Jüri Özel Ödülü:Efe Aydan

Yılın Erkek Takımı: Anadolu Efes

Yılın Kadın Takımı: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı

Yılın Antrenörü:Hakan Demir (Banvit BK)

Yılın Erkek Oyuncusu:Tolga Geçim (Banvit BK)

Yılın Kadın Oyuncusu: Birsel Vardarlı Demirmen (Fenerbahçe)

Yılın Hakemi: Özlem Yalman

Yılın Yöneticisi: Özkan Kılıç (Banvit Basketbol Kulübü Başkanı)

Yılın sponsoru:Koç Grubu"

B.A.D. Başkanı Avni Erboy, basketbolumuzun yanı sıra uzun yıllar çeşitli alarlarda sporumuza hizmet verenleri de unutmadıklarını ve spora hizmet edenlere 2010 yılından bu yana verdikler "Spora Hizmet Ödülleri"nin bu yıl 10 efsane spor adamına verildiğini ifade ederek bu isimleri şöyle sıraladı:

"Ayhan Elmastaşoğlu (Altaylı efsane Milli futbolcu)

Fevzi Zemzem (Göztepeli efsane Milli futbolcu)

Nevzat Güzelırmak (Göztepeli efsane milli futbolcu)

Hikmet Orhunbilge (Altınordu'nun efsanevi milli futbolcusu)

Ünal Tümin (Gazeteci, Spor Yazarı)

Sabahattin Sakıpağa (Karşıyakalı eski yönetici)

SemraDemirer (UPS Spor Kulübü Koordinatörü)

Tuğrul Koparan (Altay e. Başkanı)

Bengi Baban (Altay e. Başkanı)

Selçuk Mete Yazıcı (Karşıyakalı eski yönetici, öğretim görevlisi, eskrim eski milli sporcu)"

Kaynak: Bültenler