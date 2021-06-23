Basketbol Olimpiyat elemeleri ne zaman?
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Basketbol Olimpiyat elemeleri ne zaman?

Basketbol Olimpiyat elemeleri ne zaman?
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Basketbol olimpiyat elemeleri için geri sayım başladı. Tokyo'da gerçekleşecek olan 2021 Olimpiyat Oyunları, basketbol müsabakalarını da içerisinde barındıracak. Basketbol elemelerine katılan ülkeler, olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanacak. Peki, basketbol olimpiyat elemeleri ne zaman başlıyor? Türkiye'nin maçı ne zaman?

Basketbol olimpiyat elemeleri için geri sayım başladı. Tokyo'da gerçekleşecek olan 2021 Olimpiyat Oyunları, basketbol müsabakalarını da içerisinde barındıracak. Basketbol elemelerine katılan ülkeler, olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanacak. Peki, basketbol olimpiyat elemeleri ne zaman başlıyor? Türkiye'nin maçı ne zaman? İşte detaylar haberimizde…

BASKETBOL OLİMPİYAT ELEMELERİ NE ZAMAN?

Basketbol olimpiyat elemeleri, 29 Haziran 2021 tarihinde başlıyor. Türkiye'nin maçı ise 30 Haziran sabah saat 05.35'te oynanacak.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın 14 kişilik kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Orhun Ene yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin Kanada'ya götürülecek 14 kişilik sporcu kadrosu şöyle:

Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Shane Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Alperen Şengün, Sadık Emir Kabaca (Beşiktaş Icrypex), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Ömer Faruk Yurtseven (Miami Heat), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Ersan İlyasova (Utah Jazz).

MAÇ PROGRAMI VE STATÜ

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü aynı saatte Çekya ile mücadele edecek. Müsabakalar, NTV'den canlı olarak yayımlanacak.

Milliler, grupta ilk 2'de yer alması halinde çapraz eşleşme usulüyle diğer grupta bulunan Çin, Yunanistan ya da Kanada ile karşı karşıya gelecek.

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